SAT.1Staffel 6Folge 1178
45 Min.Ab 12

Ein Abiturient ist angeklagt, seine Mitschülerin auf einer Fete mit einem Kissen erstickt zu haben. Zuvor hatte sie ihn erwischt, wie er angeblich Liquid Ecstasy in die Getränke gemischt hat. Ist sie deshalb mit dem Angeklagten in Streit geraten?

SAT.1
