45 Min.Ab 12
Christopher ist angeklagt, dem schmächtigen Sven bei einem illegalen Boxkampf den Schädel zertrümmert zu haben. Hat er im Blutrausch auf ihn eingeschlagen oder haben die Schläge gar nicht zu Svens Tod geführt?
