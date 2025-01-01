Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1092
Richterin Barbara Salesch

Folge 1092: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Mit einem präparierten Asthmaspray verätzt sich Karl bei einem Anfall den Rachen. Hat Ehefrau Stefanie das Spray mit Natronlauge eingeschmiert, um sich so gegen ihren brutalen Mann zu wehren oder hatte Tochter Constanze die Finger im Spiel? 2. Fall: Inga soll dem Bauunternehmer Henry mit einem Pressluftnagler ins Gesäß geschossen und schwer verletzt haben. Wollte sie sich rächen, weil Henry sie und ihre kleine Familie in den Ruin getrieben hat?

