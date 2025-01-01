Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1087
45 Min.Ab 12

1. Fall: Beim Überfall auf einen Supermarkt soll Nadine 193,60 Euro erbeutet haben. Wollte die hoch verschuldete Mutter von dem Geld nur Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder kaufen, oder war der Überfall Generalprobe für einen Bankraub? 2. Fall: Bandenchefin Tamara soll Kevin brutal von einer Autobahnbrücke gestoßen haben. Ist sie ausgerastet, weil Kevin sich für ihre Intimfeindin Claudia stark gemacht hat, oder hat diese mehr mit der Gang zu tun, als sie zugibt?

SAT.1
