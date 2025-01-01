Richterin Barbara Salesch
Folge 1088: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Stefanies Mann stirbt, weil sein Bruder Volker nicht bereit war, eine Niere zu spenden. Hat sich Stefanie an Volker gerächt und ihren Hund auf ihn gehetzt oder versucht Volker, seine Verantwortung zu verschleiern? 2. Fall: Partyluder Mine soll ihre Schwiegermutter in spe auf deren Bauernhof in eine Güllegrube gestoßen haben. Taugte die verwöhnte Mine nicht fürs Landleben oder lässt Rosi nichts unversucht, um Mine und Sohn Christian auseinander zu bringen?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1