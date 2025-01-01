Richterin Barbara Salesch
Folge 1098: Leaving Las Vegas
44 Min.Ab 12
Nach einer Blitzhochzeit in Las Vegas erfährt Rebecca, dass ihr frisch angetrauter Mann längst verheiratet ist. Hat sie daraufhin Hanjos erste Frau mit dem Schürhaken erschlagen oder steckt die verschwundene Schwester der Toten hinter dem Mord?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1