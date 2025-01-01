Richterin Barbara Salesch
Folge 1090: Die letzte Abtreibung
45 Min.Ab 12
Weil der skrupellose Frauenarzt Dr. Merz sein ungeborenes Kind abgetrieben hat, soll Thomas ihn erschossen haben. Steckt Thomas tatsächlich hinter der Wahnsinnstat oder wurde der Abtreibungsarzt getötet, weil er ganz anderen Leuten im Weg war?
Weitere Folgen in Staffel 7
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1