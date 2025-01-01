Richterin Barbara Salesch
Folge 1100: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Im Scheidungskrieg zwischen Max und Tina gerät Roman zwischen die Fronten, als er Max' gestohlene Sachen auf dem Flohmarkt verkauft. Hat Roman das Diebesgut von einem Unbekannten bekommen oder steckt er mit Tina unter einer Decke? 2. Fall: Auf der Weihnachtsfeier soll Karsten Carina in einem Pferdestall vergewaltigt haben. Hat er seine Vorgesetzte tatsächlich zum Sex gezwungen oder hat sie gegen ihn nur Anzeige erstattet, weil ihr der One-Night-Stand peinlich war?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:GERICHTSSHOW
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1