Richterin Barbara Salesch
Folge 1116: Die Tochter des Oberstaatsanwalts
45 Min.Ab 12
Katja ist angeklagt, den Ex-Knacki Lars mit einem Kabel in seiner Wohnung erhängt zu haben. Wollte sie einen Selbstmord vortäuschen, um ihren Vater, einen Oberstaatsanwalt, zu schützen oder sollte mit dem Mord eine Familie zerstört werden?
Richterin Barbara Salesch
