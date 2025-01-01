Richterin Barbara Salesch
Folge 1120: Die zwei Schwestern
45 Min.Ab 12
Mit einem gezielten Schuss soll Lara versucht haben, ihre Schwester Natalie umzubringen. Sollte der Mord verhindern, dass Vater Ferdinand dem Nesthäkchen sein Vermögen schenkt oder steckt viel mehr hinter der Wahnsinnstat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1