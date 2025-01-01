Richterin Barbara Salesch
Folge 1142: Einsame Herzen
45 Min.Ab 12
Mit einer Amorskulptur soll Melanie die Leiterin einer Heiratsagentur erschlagen haben. Hat sie sich gerächt, weil sie wie eine Prostituierte an verheiratete Männer vermittelt wurde oder hat der Ehemann des Opfers etwas mit dem Mord zu tun?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
