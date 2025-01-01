Richterin Barbara Salesch
Folge 1143: Mord unter Kollegen
45 Min.Ab 12
Michael wird beschuldigt, seinen Kollegen mit einem Kopfschuss getötet zu haben, um einen Überfall auf den Geldtransporter vorzutäuschen und 260.000 Euro kassieren zu können. Wollte Michael so seine Schulden tilgen oder war es ein Auftragsmord?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© SAT.1