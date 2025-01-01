Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1197
45 Min.Ab 12

Die Ex-Prostituierte Petra wird beschuldigt, ihre Kollegin Vera mit einem Kissen erstickt zu haben - sie wurde von ihrem Mann, einem Polizisten, auf frischer Tat ertappt. Wollte Petra wirklich zurück ins Milieu und deshalb ihre Konkurrentin ausschalten oder wurde sie in eine Falle gelockt, weil sie hinter die Machenschaften des Bordellbesitzers Reiner gekommen ist?

