Richterin Barbara Salesch
Folge 1254: Die schlafende Tote
45 Min.Ab 12
Vergebens versuchen die Ärzte, das Leben der 27-jährigen Komapatientin Yvonne zu retten, nachdem ihre lebenserhaltenden Geräte von einem Unbekannten abgeschaltet wurden. Zeugenaussagen bringen ihren Freund André als Täter ins Visier der Staatsanwaltschaft. War er überfordert mit der Situation und wollte Yvonne nach einem halben Jahr im Koma von ihren Leiden befreien?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1