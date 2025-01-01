Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die schlafende Tote

SAT.1Staffel 7Folge 1254
Die schlafende Tote

Richterin Barbara Salesch

Folge 1254: Die schlafende Tote

45 Min.Ab 12

Vergebens versuchen die Ärzte, das Leben der 27-jährigen Komapatientin Yvonne zu retten, nachdem ihre lebenserhaltenden Geräte von einem Unbekannten abgeschaltet wurden. Zeugenaussagen bringen ihren Freund André als Täter ins Visier der Staatsanwaltschaft. War er überfordert mit der Situation und wollte Yvonne nach einem halben Jahr im Koma von ihren Leiden befreien?

SAT.1
