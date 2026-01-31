Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Road to Miss Germany Presented by Cupra

Miss Germany im Wandel: Inspiration, Potenzial und Professionalität zählen

sixxStaffel 1Folge 1vom 31.01.2026
Miss Germany im Wandel: Inspiration, Potenzial und Professionalität zählen

Miss Germany im Wandel: Inspiration, Potenzial und Professionalität zählenJetzt kostenlos streamen

Road to Miss Germany Presented by Cupra

Folge 1: Miss Germany im Wandel: Inspiration, Potenzial und Professionalität zählen

26 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 6

Heute zählt, was Frauen bewegen und nicht, wie sie aussehen. Über 2.660 Bewerberinnen treten in der neuen Miss Germany Season mit einer eigenen Mission an. Für Team und Jury beginnt eine Mammutaufgabe: Wer überzeugt bereits in der Vorauswahl durch Inspiration, Entwicklungspotenzial und Professionalität? In welcher Kandidatin erkennt das Team das Potenzial für die nächste Miss Germany?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Road to Miss Germany Presented by Cupra
sixx
Road to Miss Germany Presented by Cupra

Road to Miss Germany Presented by Cupra

Alle 1 Staffeln und Folgen