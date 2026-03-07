Unerwartete Herausforderungen: Die Top 12 im Final Retreat in der SchweizJetzt kostenlos streamen
Road to Miss Germany Presented by Cupra
Folge 11: Unerwartete Herausforderungen: Die Top 12 im Final Retreat in der Schweiz
26 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12
Acht Frauen mussten sich in der Maybe-Challenge beweisen. Nun werden die letzten drei Plätze für das Halbfinale vergeben – keine leichte Entscheidung für die Jury. Zur Vorbereitung auf das Finale geht es dann für die Top 12 in die Schweiz. Ein spontanes Speaker-Training und eine überraschende Interview-Challenge mit kritischen Fragen stellen die Halbfinalistinnen vor besondere Herausforderungen. Wer kann dem Druck standhalten?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Road to Miss Germany Presented by Cupra
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Redseven Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen