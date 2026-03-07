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Road to Miss Germany Presented by Cupra

Unerwartete Herausforderungen: Die Top 12 im Final Retreat in der Schweiz

sixxStaffel 1Folge 11vom 07.03.2026
Unerwartete Herausforderungen: Die Top 12 im Final Retreat in der Schweiz

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Folge 11: Unerwartete Herausforderungen: Die Top 12 im Final Retreat in der Schweiz

26 Min.Folge vom 07.03.2026Ab 12

Acht Frauen mussten sich in der Maybe-Challenge beweisen. Nun werden die letzten drei Plätze für das Halbfinale vergeben – keine leichte Entscheidung für die Jury. Zur Vorbereitung auf das Finale geht es dann für die Top 12 in die Schweiz. Ein spontanes Speaker-Training und eine überraschende Interview-Challenge mit kritischen Fragen stellen die Halbfinalistinnen vor besondere Herausforderungen. Wer kann dem Druck standhalten?

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