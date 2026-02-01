Zusammenhalt unter Druck – der Einzug ins HalbfinaleJetzt kostenlos streamen
Road to Miss Germany Presented by Cupra
Folge 10: Zusammenhalt unter Druck – der Einzug ins Halbfinale
25 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12
Neun Frauen ziehen direkt ins Halbfinale ein, die übrigen Kandidatinnen müssen in der Maybe-Challenge um ihren Platz kämpfen. In kurzer Zeit entstehen persönliche Reels zu gesellschaftlichen Tabuthemen. Dabei zeigt sich, wie stark die Frauen sich gegenseitig unterstützen.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen