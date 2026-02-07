Exklusive Einladung zu den MadlWiesn: Wer überzeugt im Mini-Pitch?Jetzt kostenlos streamen
Road to Miss Germany Presented by Cupra
Folge 4: Exklusive Einladung zu den MadlWiesn: Wer überzeugt im Mini-Pitch?
27 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 6
Endspurt auf der Roadshow: Mitten in der angespannten Phase sorgt die Senderchefin von "sixx" persönlich für eine Überraschung. Und sie kommt nicht mit leeren Händen. Wer sie in einem Mini-Pitch überzeugt, erhält eine exklusive Einladung zu den MadlWiesn. Eine Teilnehmerin sticht besonders heraus. Wer reist zum Frauen-Event nach München und wer schafft den Sprung in die Top 45?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Road to Miss Germany Presented by Cupra
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Redseven Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen