Road to Miss Germany Presented by Cupra

Herzklopfen und Hoffnung - Die Top 90 stellen sich der Jury

sixxStaffel 1Folge 2vom 31.01.2026
25 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 6

In Düsseldorf, Berlin und München trifft die Top 90 erstmals persönlich auf die Jury. Die Anspannung ist groß, denn nur jede Zweite schafft den Sprung in die Top 45. In den Kategorien Mover, Leader und Founder zeigen die Kandidatinnen, wofür sie stehen und wie sie Wirkung entfalten. Zusätzlich vergeben die Jurymitglieder ihre Jurypicks. Wer zieht direkt in die nächste Runde ein?

sixx
