Robins Hood - Das Leben von ...
Folge 11: Das Leben von Silla
85 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Diesmal trifft Robin auf Silla. Anfang der 2000er-Jahre schloss sich der Berliner dem Label I Luv Money Records an, wechselte später zunächst zu Maskulin und anschließend zu Major Movez. Neben zahlreichen Alben brachte Silla mit „Vom Alk zum Hulk“ auch seine eigene Biografie heraus. Bei ROBINS HOOD spricht Silla über seine jahrelange Alkoholsucht, exzessives Sporttreiben und die gemeinsame Zeit mit Mrs. Silla. Außerdem verrät er, warum er eine Leidenschaft für Sammelkarten entwickelt hat und ob eine Versöhnung mit Fler denkbar wäre.
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Robins Hood - Das Leben von ...
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!