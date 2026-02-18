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Robins Hood - Das Leben von ...

Das Leben von Pikayzo

Talk? Now!Staffel 1Folge 14vom 18.02.2026
Das Leben von Pikayzo

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Robins Hood - Das Leben von ...

Folge 14: Das Leben von Pikayzo

79 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Diesmal trifft Robin auf Pikayzo, dessen Name sich von seinem Vornamen und dem Maler Picasso ableitet. Pikayzo setzt sich für Tierschutz ein, rappt in seiner Musik darüber, behandelt aber auch Themen wie Depression oder gesellschaftliche Missstände. Mit „Die Stimme des Löwen“ hat der Stuttgarter gerade sein Debütalbum veröffentlicht. Bei ROBINS HOOD spricht Pikayzo über Recherchen in Tier-Tötungsstationen, die vegane Lebensweise und mögliche Reformen des Schulsystems. Außerdem verrät er, wie eine ADHS-Diagnose sein Leben verändert hat und warum er sich nicht in Konkurrenz zu anderen Deutschrappern sieht.

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