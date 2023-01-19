Wird das Dorf Darup sein Landgasthaus retten können?Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 1: Wird das Dorf Darup sein Landgasthaus retten können?
90 Min.Folge vom 19.01.2023Ab 6
Seit 13 Jahren rettet Frank Rosin Restaurantbetreiber in Not. Aber dieses Mal ist alles anders - denn ein ganzes Dorf bittet ihn um Hilfe. Seine Aufgabe: Die letzte Gaststätte im Ort vor dem Aus zu bewahren und einen neuen Pächter finden. Eine große Herausforderung für den Sternekoch, denn nun heißt es: Wer kann diese Aufgabe stemmen? Drei Bewerber bekommen die Chance, sich zu beweisen und Pächter der geliebten Dorfgaststätte "Unser Landgasthaus" zu werden.
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins