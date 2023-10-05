Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Es fehlt an Kreativität und Elan im "Natürlich Schmackhaft" in Saarbrücken

Kabel EinsStaffel 16Folge 6vom 05.10.2023
Es fehlt an Kreativität und Elan im "Natürlich Schmackhaft" in Saarbrücken

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 6: Es fehlt an Kreativität und Elan im "Natürlich Schmackhaft" in Saarbrücken

89 Min.Folge vom 05.10.2023Ab 6

Mit seinem Lokal "Natürlich Schmackhaft" will der Gastronom Timo seinen Fluch durchbrechen und endlich ein Lokal auf die Beine stellen, das gutes leckeres Essen zaubert. Dies läuft aber alles andere als rund, die Deko wirkt lieblos und wie sich beim Testessen herausstellt, herrscht in der Küche Chaos. Frank Rosin muss außerdem gegen Timos Widerstände kämpfen und nach einem emotionalen Zusammenbruch schrillen alle Alarmglocken. Hat der Betrieb überhaupt noch eine Zukunft?

