Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 2: Frank sucht die Wahrheit hinter Andreas Betriebsproblemen im "SSC Stuttgart"
85 Min.Folge vom 26.01.2023Ab 12
In dieser Folge eilt Frank Rosin zur Rettung eines schlecht laufenden Betriebs in eigentlich sehr guter Lage. Andrea Wittekindt ruft den Sternekoch zu Hilfe, um ihre Vereinsgaststätte in der Nähe eines Fußball-Bundesligastadions zu retten. Die Besitzerin selbst kann nicht nachvollziehen, warum die Gäste ausbleiben - doch der Profi entdeckt bereits auf den ersten Blick einige gravierende Probleme. Kann er Andreas Gaststätte zu neuem Glanz verhelfen?
