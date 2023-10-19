Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles anders am Prenzlauer Berg: Undercover Testessen im "Linas", Berlin

Kabel EinsStaffel 16Folge 8vom 19.10.2023
89 Min.Folge vom 19.10.2023Ab 6

Obwohl Michael als gelernter Koch und Küchenmeister die besten Voraussetzungen für ein eigenes Lokal mitbringt, schreibt das "Linas" monatlich rote Zahlen. Das gesamte Team um Michael ist von seinem Einsatz, dem Ambiente des Ladens und dem Essen überzeugt. Sie können sich nicht erklären, warum die Gäste ausbleiben. Um ihnen mit knallharten Beweisen die Augen zu öffnen, greift Frank Rosin zu ganz besonderen Maßnahmen.

