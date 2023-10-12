Dick und Doof im "Bräustübl" Bad SegebergJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Dick und Doof im "Bräustübl" Bad Segeberg
90 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 6
Dieses Mal verschlägt es Profi Frank Rosin direkt nach Hollywood - mitten in Bad Segeberg. Denn Peters "Bräustübl" ist an jeder Ecke vollgestellt mit angestaubter Deko von Filmen der 50er- und 60er-Jahre. Beim Testessen fällt auf, dass neben der Einrichtung auch Peters Kochkünste in der Zeit stehen geblieben sind. Kann der Sternekoch Peters alteingesessene Muster durchbrechen und dem Bräustübl zu neuem Glanz verhelfen?
