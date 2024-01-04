Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dem Wilden Westen ganz nah im "Westernhof Osterwald"

Kabel EinsStaffel 17Folge 1vom 04.01.2024
90 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12

Jacqueline und ihr Lebensgefährte Hagen haben eine Vision: Sie wollen Amerika und den Wilden Westen mitten in die beschauliche Grafschaft Bentheim bringen. Bisher blieb das Restaurant "Westernhof Osterwald" unter der Woche allerdings so leer wie die endlose Weite der Prärie. Das Paar glaubt dennoch an den Erfolg ihres Konzepts. Sieht Profi Frank Rosin das auch so?

