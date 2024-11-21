Es brennt im "Ephesus" in DrakenburgJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 4: Es brennt im "Ephesus" in Drakenburg
Folge vom 21.11.2024
Fast verkohltes Gyros am Spieß, Schulden und keine Gewinne. Frank Rosin erkennt schnell, die Hütte brennt im "Ephesus" in Drakenburg! Zusammen mit der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr macht er sich auf die Suche nach dem Brandherd und versucht zu löschen.
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
