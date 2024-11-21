Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 17Folge 4vom 21.11.2024
88 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 6

Fast verkohltes Gyros am Spieß, Schulden und keine Gewinne. Frank Rosin erkennt schnell, die Hütte brennt im "Ephesus" in Drakenburg! Zusammen mit der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr macht er sich auf die Suche nach dem Brandherd und versucht zu löschen.

