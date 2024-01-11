Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 17Folge 2vom 11.01.2024
85 Min.Folge vom 11.01.2024Ab 12

Da staunt sogar Frank Rosin: Das "Naturfreundehaus Strümpfelbach" hat eine einmalige Lage. Außerdem haben die Betreiber Lubica und Andreas mit Antonio Amador einen waschechten Koch-Profi in der Küche, der zuvor hauptsächlich in der Sternegastronomie gearbeitet hat. Trotzdem scheint das alles nicht zum gastronomischen Erfolg zu reichen.

