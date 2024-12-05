Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Wirklich fette Probleme im "Restaurant Kilian" in Husum

Kabel EinsStaffel 17Folge 6vom 05.12.2024
Wirklich fette Probleme im "Restaurant Kilian" in Husum

Folge 6: Wirklich fette Probleme im "Restaurant Kilian" in Husum

88 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12

Das "Restaurant Kilian" an der Nordseeküste steckt in einer Krise und Frank Rosin versucht, das Lokal vor dem Ruin zu bewahren. Restaurantbetreiber Alex ist mit dem Geschäft völlig überfordert, die Gerichte sind zu teuer und die Küchenlüftung ist in einem schlimmen Zustand. Rosin und Team können zuerst nichts machen, aber Frank und Flo versuchen alles, um zu helfen.

