One TerraStaffel 2Folge 10
Folge 10: Boliviens junge Wilde

14 Min.

Auf Boliviens Märkten werden wilde Tiere, wie Affen, Papageien, Pumas und Würgeschlangen eingepfercht in kleine Käfige zum Kauf angeboten. Auf der Straße in La Paz leben Kinder und Jugendliche, die fernab ihrer Familien Kleber schnüffeln und unter ständiger Lebensgefahr ihren Alltag meistern. Beide haben eines gemein: Sie führen ein Dasein, das keineswegs ihren Bedürfnissen entspricht.

One Terra
