Die Rettungshunde vom Gardasee
Rund um den Globus
Folge 2: Die Rettungshunde vom Gardasee
14 Min.
Die 17-jährige Ester und ihre sieben Monate alte Hündin Mia haben große Pläne: Sie wollen Lebensretter am Gardasee werden. Denn hier im Norden Italiens gibt es eine Wasserrettungs-Hundestaffel, die an den zahlreichen Seen und am Mittelmeer zum Einsatz kommt, wenn Menschen in Not geraten. Ertrinken ist nach Verkehrsunfällen weltweit der zweithäufigste Unfalltod, die Rettung ist schwierig.
