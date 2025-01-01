Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Die Rettungshunde vom Gardasee

One TerraStaffel 2Folge 2
Die Rettungshunde vom Gardasee

Die Rettungshunde vom GardaseeJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 2: Die Rettungshunde vom Gardasee

14 Min.

Die 17-jährige Ester und ihre sieben Monate alte Hündin Mia haben große Pläne: Sie wollen Lebensretter am Gardasee werden. Denn hier im Norden Italiens gibt es eine Wasserrettungs-Hundestaffel, die an den zahlreichen Seen und am Mittelmeer zum Einsatz kommt, wenn Menschen in Not geraten. Ertrinken ist nach Verkehrsunfällen weltweit der zweithäufigste Unfalltod, die Rettung ist schwierig.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen