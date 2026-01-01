Russlands Zirkusschule auf TourJetzt kostenlos streamen
Rund um den Globus
Folge 4: Russlands Zirkusschule auf Tour
13 Min.Ab 6
Am Ufer des Seligersee zwischen Moskau und St. Petersburg bringen Studenten der Moskauer Zirkusschule Abwechslung in das Leben der Dorfbewohner. Musik schallt, während Jelena auf acht Rollen schwankt. Groß ist Staunen bei der Vorführung der biegsamen Schlangenfrau Alessa oder wenn Pawel seine zehn Jongleur-Ringe durch die Luft wirbelt
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rund um den Globus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH