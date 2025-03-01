Rund um den Globus
Folge 5: Jenny und ihre Flughunde
13 Min.
Es ist November in den Atherton Tablelands im Norden des australischen Bundesstaates Queensland. Jenny Maclean ist in der Gegend als Retterin der Flughunde bekannt, eine nicht sehr schmeichelhafte Bezeichnung in einer Region, die hauptsächlich vom Obstanbau lebt und in der Flughunde von vielen als Schädlinge betrachtet werden. Bis zu 300 Flughunde pflegt Jenny Maclean in jeder Saison gesund.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH