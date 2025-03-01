Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rund um den Globus

Jenny und ihre Flughunde

One Terra
Staffel 2
Folge 5
Jenny und ihre Flughunde

13 Min.

Es ist November in den Atherton Tablelands im Norden des australischen Bundesstaates Queensland. Jenny Maclean ist in der Gegend als Retterin der Flughunde bekannt, eine nicht sehr schmeichelhafte Bezeichnung in einer Region, die hauptsächlich vom Obstanbau lebt und in der Flughunde von vielen als Schädlinge betrachtet werden. Bis zu 300 Flughunde pflegt Jenny Maclean in jeder Saison gesund.

One Terra
