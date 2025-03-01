Zum Inhalt springenBarrierefrei
One TerraStaffel 2Folge 6
13 Min.

Im dicht besiedelten Indien wird der Lebensraum für wilde Tiere immer kleiner. Überall säumen Hütten die Straßen, es wird Reis und Tee angebaut. Doch der Kaziranga-Nationalpark bietet Wildtieren Schutz vor der Zivilisation. Hier kümmern sich die Tierärzte Phulmoni Gogoi und ihr Mann Prasanta Boro um kranke und verletzte Tiere.

One Terra
