Rund um den Globus
Folge 3: Indien - Haare für die Götter
13 Min.
Die Rasiermesser schaben ununterbrochen, legen Stück für Stück die darunter liegende Kopfhaut frei. Die Friseure arbeiten im Akkord, die Wartenden werden im Minutentakt auf die flachen Bretter bugsiert, die als provisorische Schemel dienen. Unter ihnen sind heute der zehnjährige Balaji und seine Mutter Sumati Jayapathi. Sie sind in die Tempelanlage von Palani gekommen, um ihr Haar zu opfern.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH