Folge 1: Peru - Ein Alpaka für Christobal
14 Min.Ab 6
Der neunjährige Christobal und seine Vater leben hoch oben in den peruanischen Anden und gehören zum Volk der Q´eros. Diese Nachfahren der Inka befolgen bis heute eigene Regeln und Traditionen. Zu ihnen gehört der Brauch, dass Kinder die Patenschaft für neugeborene Alpaka-Fohlen übernehmen, um sie vor allem in den ersten Lebensmonaten zu beschützen.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH