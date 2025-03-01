Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Thailand - Ein Elefant auf großer Reise

One TerraStaffel 4Folge 2
Thailand - Ein Elefant auf großer Reise

Thailand - Ein Elefant auf großer ReiseJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 2: Thailand - Ein Elefant auf großer Reise

13 Min.Ab 6

Einst arbeiteten 4.000 Elefanten und ihre Mahouts in der Forstwirtschaft Thailands. Doch Ende der 1980er Jahre zogen viele Elefantenführer mit ihren Tieren in die großen Städte. So auch Non Yamdee. Er lebt mit seiner 35 Jahre alten Elefantendame in den Außenbezirken von Bangkok. Doch er hat von einem neuen Elefantencamp im Süden Thailands gehört, das Mahouts eine neue Existenz ermöglicht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen