Thailand - Ein Elefant auf großer ReiseJetzt kostenlos streamen
Rund um den Globus
Folge 2: Thailand - Ein Elefant auf großer Reise
13 Min.Ab 6
Einst arbeiteten 4.000 Elefanten und ihre Mahouts in der Forstwirtschaft Thailands. Doch Ende der 1980er Jahre zogen viele Elefantenführer mit ihren Tieren in die großen Städte. So auch Non Yamdee. Er lebt mit seiner 35 Jahre alten Elefantendame in den Außenbezirken von Bangkok. Doch er hat von einem neuen Elefantencamp im Süden Thailands gehört, das Mahouts eine neue Existenz ermöglicht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rund um den Globus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH