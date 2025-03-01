Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Die Wale der Azoren

One TerraStaffel 4Folge 4
Die Wale der Azoren

Die Wale der AzorenJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 4: Die Wale der Azoren

14 Min.Ab 6

Vulkanische Kräfte haben mitten im Atlantik grandiose Landschaften geformt. Die Azoren erheben sich aus rund 3.000 Meter Meerestiefe in die Höhe und ragen mehrere hundert, an einigen Stellen sogar über 2.000 Meter aus dem Wasser heraus. Der Atlantik bietet hier dank warmer Wasserströmungen zahllosen Meeresbewohnern reichlich Nahrung und ist ein Paradies für Wale und Delfine.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen