Rund um den Globus
Folge 6: Bangkoks Schatztaucher
14 Min.Ab 6
Thailands Fluss der Könige ist das Revier von Tding Panthong und seinem Onkel Somchai. Die beiden sind Schatztaucher, sie suchen unter Wasser nach Dingen, die Händler, Mönche und Kriegsherren im Laufe der Jahrhunderte im Fluss versenkt, verloren oder auch versteckt haben.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH