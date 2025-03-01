Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Indien- Die Hockey-Heldinnen von Ladakh

One TerraStaffel 4Folge 5
Indien- Die Hockey-Heldinnen von Ladakh

Indien- Die Hockey-Heldinnen von LadakhJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 5: Indien- Die Hockey-Heldinnen von Ladakh

13 Min.Ab 6

Eishockey in 3.500 Metern Höhe - in der indischen Provinz Ladakh wird seit Jahrzehnten in den Wintermonaten dem Puk hinterhergejagt. Vor allem von Männern aus der Armee, die hier die Grenzen zu China und Pakistan sichern. Doch in diese Männerwelt drängen immer mehr Frauen und Mädchen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen