Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rund um den Globus

Alexander und die kämpfenden Kühe

One TerraStaffel 4Folge 8
Alexander und die kämpfenden Kühe

Alexander und die kämpfenden KüheJetzt kostenlos streamen

Rund um den Globus

Folge 8: Alexander und die kämpfenden Kühe

13 Min.Ab 6

Im Schweizer Kanton Wallis liegt die Bettmeralp. Hier lebt der 15-jährige Alexander Eyholzer. In den Sommerferien hilft er auf dem Bauernhof und in der Berghütte seines Onkels. Am liebsten kümmert er sich aber um die Rinder der Familie. Die alte Rasse der Eringer Kühe gehört zu den kleinsten Rinderrassen Europas. Mit den Tieren geht Alexander bei traditionellen Ringkuhkämpfen an den Start.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Rund um den Globus
One Terra
Rund um den Globus

Rund um den Globus

Alle 5 Staffeln und Folgen