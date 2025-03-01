Alexander und die kämpfenden KüheJetzt kostenlos streamen
Rund um den Globus
Folge 8: Alexander und die kämpfenden Kühe
13 Min.Ab 6
Im Schweizer Kanton Wallis liegt die Bettmeralp. Hier lebt der 15-jährige Alexander Eyholzer. In den Sommerferien hilft er auf dem Bauernhof und in der Berghütte seines Onkels. Am liebsten kümmert er sich aber um die Rinder der Familie. Die alte Rasse der Eringer Kühe gehört zu den kleinsten Rinderrassen Europas. Mit den Tieren geht Alexander bei traditionellen Ringkuhkämpfen an den Start.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rund um den Globus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH