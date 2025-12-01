Sabrina ... total verhext!
Folge 11: Die besten Fotos
21 Min.
Josh hat das Fotografieren entdeckt. Um ihn zu unterstützen, überredet Sabrina Tante Hilda dazu, einige seiner Fotos in ihrem Café auszustellen. Weil sich niemand für seine Arbeiten interessiert, ist Josh schon bald ziemlich frustriert. Sabrina beschließt, mit ihrer Zauberkraft ein wenig nachzuhelfen - und bald reißen sich die Leute um Joshs Fotos. Doch dann steigt ihm sein scheinbarer Erfolg übermäßig zu Kopf: Er schmeißt seinen Job im Café hin und mietet eine Galerie.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures