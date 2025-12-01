Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Staffel 5Folge 11
Folge 11: Die besten Fotos

21 Min.

Josh hat das Fotografieren entdeckt. Um ihn zu unterstützen, überredet Sabrina Tante Hilda dazu, einige seiner Fotos in ihrem Café auszustellen. Weil sich niemand für seine Arbeiten interessiert, ist Josh schon bald ziemlich frustriert. Sabrina beschließt, mit ihrer Zauberkraft ein wenig nachzuhelfen - und bald reißen sich die Leute um Joshs Fotos. Doch dann steigt ihm sein scheinbarer Erfolg übermäßig zu Kopf: Er schmeißt seinen Job im Café hin und mietet eine Galerie.

