Folge 5: Vorurteile, Vorurteile ...
22 Min.
Sabrina und Roxie wollen einen Knüller für die College-Zeitung schreiben. Doch die Recherche zu ihrem Artikel über Studentinnenverbindungen ergibt nichts Sensationelles. Ihre Vermutung, dass die Mädchen nur aus Karrieregründen einer Verbindung beitreten, erweist sich als falsch. Doch dann machen Sabrina und Roxie eine skandalöse Entdeckung: Sie finden heraus, dass neue Mitglieder die Hausaufgaben der älteren schreiben müssen. Sollen sie die Sache auffliegen lassen?
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Copyrights:© Paramount Pictures