Folge 7: Sekten-Falle
22 Min.
Miles hat sich einer dubiosen Sekte angeschlossen und für nichts anderes mehr Zeit. Sabrina beschließt, sich den Sektenführer Jim-Thom genauer anzusehen. Sie belauscht ihn beim Geständnis, dass er es nur auf das Geld seiner Anhänger abgesehen hat. Sabrina versucht Miles dazu zu bewegen, die Sekte zu verlassen, doch Jim-Thom hat ihn und die anderen Jünger einer Gehirnwäsche unterzogen. Sabrina hat nur eine Chance: Sie muss beweisen, das Jim-Thom seine Jünger nur ausnutzt.
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Copyrights:© Paramount Pictures