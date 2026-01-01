Sabrina ... total verhext!
Folge 12: Kleine Zeiger, große Wirkung
22 Min.
Hildas biologische Uhr musste repariert werden. Sabrina holt die Uhr ab und bringt sie zu Hilda ins Café. Leider verwechselt ein Gast die Tasche, und so kommt Hildas Uhr abhanden. Der Verlust ihrer biologischen Uhr hat für Hilda fatale Konsequenzen: Sollte sie nicht innerhalb der nächsten 48 Stunden schwanger werden, wird sie nie mehr Kinder bekommen können. Sofort setzt Hilda Kontaktanzeigen auf - und befindet sich wenig später mit dem Ganoven Eugene auf dem Standesamt.
