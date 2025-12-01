Sabrina ... total verhext!
Folge 4: Hexen im Doppelpack
21 Min.
Hilda hat einen neuen "Traummann", den Schauspieler Alec. Die beiden fahren zusammen mit Sabrina ins andere Reich, um auf den Rummelplatz zu gehen. Dort wird Sabrina von ihrer bösen Zwillingsschwester Katharina der Pass geklaut, die nun mit Hilda und Alec zur Erde zurückkehrt. Während Sabrina im anderen Reich im Gefängnis sitzt, richtet Katharina auf der Erde nichts als Schaden an. Auch Hilda hat auf dieser ungewöhnlichen Reise mit ihrem "Traummann" eine böse Erfahrung gemacht.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures