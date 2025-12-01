Sabrina ... total verhext!
Folge 12: Strandparty
21 Min.
Sabrinas Tanten Hilda und Zelda gefällt es gar nicht, dass Sabrina und ihre Mitbewohner nach Florida fahren wollen - zusammen mit Josh und Kevin! Sie zaubern den Ferienort in die 60er Jahre zurück, in der Annahme, dass die Jungs deshalb wieder abreisen. Doch alle finden das 60er Jahre-Dekor richtig toll. Vergeblich versucht Sabrina herauszufinden, was Kevin für sie empfindet. Da Josh mit Morgan auch nicht viel Glück hat, unternehmen Sabrina und Josh lange Strandspaziergänge.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures