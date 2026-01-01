Sabrina ... total verhext!
Folge 21: Der Hausgeist
21 Min.
Während der Vorbereitungen zu einer Party beginnt Sabrinas Mikrowellenherd zu schweben. Ihre Mitbewohner vermuten, dass ein Geist Sabrina als Wirtskörper benutzt. Sabrina, die Angst hat, als Hexe enttarnt zu werden, nimmt mit dem anderen Reich Kontakt auf. Als immer mehr Verrücktes passiert, bekommen es Sabrinas Freunde mit der Angst zu tun. Verzweifelt zieht Sabrina zu ihren Tanten. Dann nimmt sie Kontakt mit dem Geist auf - und kann ihn schließlich zu einem Deal überreden.
Sabrina ... total verhext!
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Fantasie, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Paramount Pictures