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Salzburg heute

Salzburg heute vom 08.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1083vom 08.04.2026
Salzburg heute vom 08.04.2026

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Folge 1083: Salzburg heute vom 08.04.2026

17 Min.Folge vom 08.04.2026

Neue Intendantin Festspiele | Kurzzeit-Vermitungen gingen in Salzburg zurück | Flüge für 3D-Modell des Bundeslandes | Meldungen | Viele Salzburgerinnen leiten landwirtschaftliche Betriebe | WM im Synchron-Eiskunstlauf in der Salzburg-Arena

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